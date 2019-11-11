Merve Özbey gün sayıyor: Son bekar günlerimiz

Yaklaşık bir yıldır Kenan Koçak ile ilişki yaşayan Merve Özbey, mutlu anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Sevgilisiyle dünya evine girmek için gün sayan Özbey, duygusal bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı şu sözleri söyledi:

"Aramıza yollar, yıllar, aylar girdi... Kimi zaman güzler, yazlar girdi. Hasret girdi ama Ahmet Arif’in dediği gibi 'Bir sevdamız terk etmedi...' Şimdi ömrümüzün vuslatı geldi. Hasılı diyeceğim o ki, sen hep bana böyle güzel bak, ben hep böyle güleyim. Son bekar 20 günümüz. İlk işimiz sözlenmek ve nişanımız... 19 ocak vuslatımız. İyi ki varsın sevgilim."