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22.11.2019 - 09:08 |

Merve Özbey nişan öncesi podyumda

Ünlü tasarımcı Cihan Nacar, 'Denizli Fashion Week' kapsamında gala defilesini düzenleyecek.

Merve Özbey nişan öncesi podyumda

Defilede 30 yerli ve yabancı birçok ünlü mankenin yanı sıra şarkıcı Merve Özbey de yerini alacak. 27 Kasım akşamı gerçekleştirilecek defilede Özbey, tasarımcının kendisi için özel tasarladığı iddialı bir mayo ile herkesi kendisine hayran bırakacak.

Nişan töreninden iki gün önce podyuma çıkacak olan popçu, defile biter bitmez İstanbul’a dönerek hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

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