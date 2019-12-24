Merve Özbey yerinde duramadı

Düğün arifesinde merdivenlerden düşerek ayak parmaklarını kıran Merve Özbey, geçirdiği operasyon sonrası sahnelere geri döndü.

Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Özbey, alçısıyla sahnedeydi. Bir ara yorulan ve oturan şarkıcı, kalabalığa dayanmayınca alçı falan dinlemeyip dans etti.

Şarkıcı, parmaklarının iyileşme süresi tamamlanmayacağı için düğününü şubat ayına erteledi.