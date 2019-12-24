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24.12.2019 - 07:55 |

Merve Özbey yerinde duramadı

Geçtiğimiz hafta talihsiz bir kazayla ayak parmakları kırılan Merve Özbey, sahnelere geri döndü. İstMarina Jolly Joker'de konser veren Özbey, sahneye bacağındaki alçıyla çıktı.

Merve Özbey yerinde duramadı

Düğün arifesinde merdivenlerden düşerek ayak parmaklarını kıran Merve Özbey, geçirdiği operasyon sonrası sahnelere geri döndü.

Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Özbey, alçısıyla sahnedeydi. Bir ara yorulan ve oturan şarkıcı, kalabalığa dayanmayınca alçı falan dinlemeyip dans etti.

Şarkıcı, parmaklarının iyileşme süresi tamamlanmayacağı için düğününü şubat ayına erteledi. 

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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