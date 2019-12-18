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18.12.2019 - 16:01 |

Merve Özbey'den ameliyat sonrası ilk fotoğraf

Yeni evinin merdivenlerinden düşüp ayak parmaklarını kıran şarkıcı Merve Özbey, ameliyattan sonra ayağa kalktı.

Merve Özbey'den ameliyat sonrası ilk fotoğraf

Kenan Koçak ile nişanlanan Merve Özbey, yeni evinde geçirdiği talihsiz kazadan sonra ilk kez elinde koltuk değneğini tuttuğu bir fotoğrafı, Instagram hesabından paylaştı.

Görünmez kazadan sonra bir elinde balon tutup diğer elinde koltuk değneğine tutunduğu pozunu yayınlayan şarkıcı, "Aile olmak kazanacak. Allah’im beterinden korudu, sakladı, bekledi. İyi ki. Canım ailem" ifadelerini kullandı.

Merve Özbeyden ameliyat sonrası ilk fotoğraf

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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Cadde Yazarları

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