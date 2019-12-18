Merve Özbey'den ameliyat sonrası ilk fotoğraf

Kenan Koçak ile nişanlanan Merve Özbey, yeni evinde geçirdiği talihsiz kazadan sonra ilk kez elinde koltuk değneğini tuttuğu bir fotoğrafı, Instagram hesabından paylaştı.

Görünmez kazadan sonra bir elinde balon tutup diğer elinde koltuk değneğine tutunduğu pozunu yayınlayan şarkıcı, "Aile olmak kazanacak. Allah’im beterinden korudu, sakladı, bekledi. İyi ki. Canım ailem" ifadelerini kullandı.