Merve Şarapçıoğlu: Uygunsuz görüntüleri ben yaymadım!

Duruşmada yapılan IP adresi tespiti sonucunda; suçlu olduğu tespit edilen Şarapçıoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

'Gel Konuşalım'ın canlı yayınında Cengiz Semercioğlu'na mesaj atan Merve Şarapçıoğlu, "Bu görüntüleri paylaşan hesaplardan IP adresleri tek bir tane değil, başka IP adresleri de var. Buradan da anlaşılıyor ki, IP'ler manipüle edilmiş. Eğer ben bunu yapacak kadar gözü kararttıysam, neden kendi IP adresimle deşifre edeyim?" diyerek suçsuz olduğunu dile getirdi.

Berk Oktay’ın boşanma aşamasında olduğu Merve Oktay’a uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle dava açmış, Bu davanın ilk duruşması da dün görülmüştü.