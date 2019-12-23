23.12.2019 - 07:50 |
Meryem Uzerli hayranlığı
Pascal Nouma, Kıbrıs Chamada Kulüp’te DJ olarak sahne aldı.
Pascal Nouma, Kıbrıs Chamada Kulüp’te DJ olarak sahne aldı. Eski futbolcu, “Sekiz yıldır Kadir Çöpdemir’le yaptığımız radyo programımız bitti. Sevenlerimle artık sahalarda değil, sahnelerde buluşuyoruz” dedi. Nouma, “Oyunculuk düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Meryem Uzerli çok beğendiğim ve hayranlık duyduğum biri... Eğer onunla oynayacaksam çok isterim” yanıtını verdi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.