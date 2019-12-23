Meryem Uzerli hayranlığı

Pascal Nouma, Kıbrıs Chamada Kulüp’te DJ olarak sahne aldı. Eski futbolcu, “Sekiz yıldır Kadir Çöpdemir’le yaptığımız radyo programımız bitti. Sevenlerimle artık sahalarda değil, sahnelerde buluşuyoruz” dedi. Nouma, “Oyunculuk düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Meryem Uzerli çok beğendiğim ve hayranlık duyduğum biri... Eğer onunla oynayacaksam çok isterim” yanıtını verdi.