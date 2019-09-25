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25.09.2019 - 14:21 |

Meryem Uzerli, uçakta fenalaştı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne gitmek için bindiği uçakta aniden rahatsızlandı. Oyuncu, kusmaya başlayınca görevliler tarafından apar topar uçaktan indirildi.

Meryem Uzerli, uçakta fenalaştı

Oyuncu Meryem Uzerli, bu sabah Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Kovan filminin gösterimine katılmak için Berlin'den uçağa bindi.

AŞIRI YORGUNLUK NEDENİYLE FENALAŞTI
Bir gün önce Emmy Ödülleri törenine katılan ve New York'tan dönen Uzerli, aşırı yorgunluk nedeniyle uçakta fenalaştı. Ünlü oyuncu kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi. Meryem Uzerli'nin durumu ile ilgili beklenen açıklama gelmedi.

FİLMİNİN GÖSTERİMİNE KATILAMAYACAK
15.00'da Adana'da olması beklenen oyuncunun bu nedenle 17.30'daki başrolünü oynadığı "Kovan" filminin gösterimine katılamayacağı öğrenildi.

25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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