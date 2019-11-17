Meryem Uzerli'nin son hali şaşırttı

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan, sempatik hareketleriyle de Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin son imajı sosyal medyada tepki çekti.

Oyuncuya uzun saçın daha çok yakıştığını söyleyen hayranları, Uzerli'nin yaptırdığı estetik müdahaleleri de çok fazla buldu.

Özellikle oyuncunun burnunun ucundaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

İşte Meryem Uzerli'ye gelen tepkilerin bazıları:

- Eski yüzünü istiyoruz.

- Uzun saçları daha çok güzeldi.

- Sen Muhteşem Yüzyıl'da muhteşem ve çok doğal bir kadındın. Ne yaptın böyle kendine?

- Kısa saç hiç yakışmamış. Bu kadın kendine ne yapıyor? Git gide çirkinleşiyor.

- Burun ve dudaklar gitmiş. Ona, uzun burun çok yakışıyordu.

Meryem Uzerli estetik yaptırdığı yönündeki haberler üzerine, "Hiç estetik yaptırmadım" açıklamasını yapmıştı.