'Mesleki anlamda umarım fenomenimdir'

Beni Takip Et, hafta içi her gün saat 16.45’te teve2’de ekrana geliyor. “Henüz yarışmanın başındayız ama en az dört kişi fenomen olacakmış gibi duruyor” diyen sunucu Jess Molho, geleneksel medyayla dijital ve sosyal medyayı birleştiren bir format sunduklarını söyledi. Molho ile projelerini ve aile hayatını konuştuk.

- Yeni programınız ‘Beni Takip Et’le ekrandasınız, izlemeyenler için anlatabilir misiniz, nasıl bir format?

Beş kadın ve beş erkek Vadistanbul’da kendilerine tahsis edilen yaşam alanında hem yaşıyorlar hem de yarışıyorlar. Programın süresi iki ay... Amaçları, sosyal medyadaki takipçi sayılarını artırmak. Biz onlara her hafta farklı YouTube görevleri de veriyoruz. Eleme sistemi, video’ların izlenme oranları üzerine kurulu. İki ayın sonunda takipçi sayısını en çok artıran birinci ve büyük ödülün sahibi oluyor. Heyecanlı ve çok eğlenceli bir yarışma.

- Bu formatta sizi neler heyecanlandırdı?

Beni en çok heyecanlandıran kısmı, geleneksel medyayla dijital ve sosyal medyayı birleştiren bir format olması. Endeğer Medya ve Doğa Sülen şahane bir format yaratmışlar. Yıllardır geleneksel medyada var oldum. Mesleğimin devamlılığı için yeni nesile de hitap etmem gerekiyor. Malum artık dijital yayıncılık zamanı. Güncel bir format olması heyecan veriyor. Program sırasındaki oyunlar da ayrıca çok eğlenceli.

- Oyunlar nasıl belirleniyor?

Doğa (Sülen) Bey belirliyor. Yılların birikimi diyelim...

- Sizce bu yarışmadan kaç fenomen çıkar?

Henüz başındayız ama bence en az dört kişi fenomen olacakmış gibi duruyor.

- Fenomenlik kavramı sizin için ne ifade ediyor?

Günümüz gençliği için şaşırtıcı ve dikkat çekici anlamına geliyor. Bana göre ise, rol model... Kelimenin anlamı günümüzde şekil değiştirdi sanki.

- Siz kendinizi fenomen olarak görüyor musunuz?

Mesleki anlamda umarım öyledir ama sosyal medya açısından kendimi fenomen olarak görmüyorum.

- Yıllardır farklı programlarla ekrandasınız. Kalıcı olabilmenizin sırrı ne?

Disiplin, istikrar ve ekipçilik kavramları çok önemli. Bu bir sır değil aslında, her meslek için geçerli olan şeyler. Bunlar olunca mesleğinizde profesyonel oluyorsunuz. İş ne olursa olsun saygı duymak ve sahiplenmek gerekiyor. Ben her işime babamın dükkanı gibi sahip çıkarım.

- Sunuculukta hedefleriniz kaldı mı?

Hedefim, devamlılık... Şu ana kadar iyi gitti, umarım hep böyle devam eder.

- Program dışında gündeminizde neler var?

Online platformda yayın yapan bir kanalın dizisinde oynuyorum.

- ‘Şen Makas’ oyununa geri dönüşler nasıl?

Şahane... Üç sezondur kapalı gişe oynuyoruz. Melek Baykal önderliğinde aksi düşünülemez.

Mesleğimin yan etkisi ünlü olmak

- Evlilik nasıl gidiyor? Eşiniz Zeynep Hanım yoğunluğunuzdan şikayet etmiyor mu?

Zeynep’le 18 yıldır evliyiz. Maşallah gayet iyi gidiyor. Birlikte büyüdük, her şeyi beraber başardık. Neredeyse çocukluğumuzdan beri birlikte olduğumuz için temelimiz sağlam. Ben sektöre 18 yaşımdayken girdim ve ilk yönetmenim de kendisi oldu. Aynı sektörde olduğumuz için yoğunluğu, şartları çok iyi bilir, bu yüzden işle ilgili bugüne kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı.

- Çocuklarınızla nasıl bir iletişinimiz var? Ekranda olmalarını ister misiniz?

Tibet 11, Maya 6 yaşında. Bizzat kendim 43 yaşında bir çocuk olduğum için iletişimimiz genelde arkadaşlık üzerine kurulu. Ama nerelerde baba olmam gerektiğini de biliyorum tabii (gülüyor). İkisinin de hastasıyım, çok seviyorum. Meslek seçimlerine karışmam. Ama açıkçası bizim meslek, kuralsız ve istikrarsız. Bu yüzden özenmelerini çok da istemem...

- Aile hayatınızı çok kapalı yaşıyorsunuz. Sebebi ne?

Aile özeldir. Ne gerek var ön planda olmalarına... Benim mesleğimin yan etkisi ünlü olmak. Bu benimle ilgili bir durum, onlarla değil. Aynı zamanda nazara da inanırım!