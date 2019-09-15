Mesut Komiser’e darp

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, İzmir’de sahneledikleri ‘Bir Baba Hamlet’ tiyatro oyunundan sonra gittikleri restoranın önünde, köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğradı. Olay, iki oyuncunun sığındığı restoran içinde de devam etti. Çevredekilerin müdahalesi ve polisin gelmesiyle, grup bölgeden ayrıldı.

İkili, görevlilerle birlikte Kantar Polis Merkezi’ne gidip, şikayetçi oldu. Yaklaşık üç saat merkezde kalan oyuncular, çıkışta açıklama yapmadı. Polisin araştırmalarından sonra kavgaya karıştığı saptanan grup üyelerinden, yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen iki kişi gözaltına alındı. Kavgaya karışan diğer kişilerin de arandığı belirtildi.