Metallıca grubu hem sahnede hem sinemada

Satışa çıktıktan dakikalar sonra tükenen 6 Eylül’deki S&M 2 konserinin biletlerini kaçıran hayranları neşelendirecek bir haberle, dünya çapında gerçekleşecek konser filmi gösterimleri açıklandı.

Tek günlük gösterim

Sinema salonlarında sadece bir kereye mahsus 9 Ekim tarihinde izlenebilecek konser filminin biletleri 7 Ağustos’ta satışa çıkacak. Michael Tilson Thomas yönetimindeki San Francisco Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde grup, orijinal 1999 performansında yer alan şarkıların yanı sıra yeni şarkılarının senfonik versiyonlarıyla da hayranlarının karşısında olacak.