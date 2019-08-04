04.08.2019 - 09:09| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Metallıca grubu hem sahnede hem sinemada
Metallica, 1999’da Madison Square Garden’da Michael Kamen’ın şefliğindeki San Francisco Senfoni Orkestrası ile beraber gerçekleştirdiği konserin 20’nci yılı için klasik müzik orkestrasıyla tekrar bir araya gelecek.
Satışa çıktıktan dakikalar sonra tükenen 6 Eylül’deki S&M 2 konserinin biletlerini kaçıran hayranları neşelendirecek bir haberle, dünya çapında gerçekleşecek konser filmi gösterimleri açıklandı.
Tek günlük gösterim
Sinema salonlarında sadece bir kereye mahsus 9 Ekim tarihinde izlenebilecek konser filminin biletleri 7 Ağustos’ta satışa çıkacak. Michael Tilson Thomas yönetimindeki San Francisco Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde grup, orijinal 1999 performansında yer alan şarkıların yanı sıra yeni şarkılarının senfonik versiyonlarıyla da hayranlarının karşısında olacak.