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04.08.2019 - 09:09| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Metallıca grubu hem sahnede hem sinemada

Metallica, 1999’da Madison Square Garden’da Michael Kamen’ın şefliğindeki San Francisco Senfoni Orkestrası ile beraber gerçekleştirdiği konserin 20’nci yılı için klasik müzik orkestrasıyla tekrar bir araya gelecek.

Metallıca grubu hem sahnede hem sinemada

Satışa çıktıktan dakikalar sonra tükenen 6 Eylül’deki S&M 2 konserinin biletlerini kaçıran hayranları neşelendirecek bir haberle, dünya çapında gerçekleşecek konser filmi gösterimleri açıklandı.

Tek günlük gösterim

Sinema salonlarında sadece bir kereye mahsus 9 Ekim tarihinde izlenebilecek konser filminin biletleri 7 Ağustos’ta satışa çıkacak. Michael Tilson Thomas yönetimindeki San Francisco Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde grup, orijinal 1999 performansında yer alan şarkıların yanı sıra yeni şarkılarının senfonik versiyonlarıyla da hayranlarının karşısında olacak.

Metallıca grubu hem sahnede hem sinemada

4 Ağustos 2019 Magazin Bülteni4 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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