04.10.2019 - 10:57 |
Metin Hara’nın alışveriş turu
Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adından uzunca süre söz ettiren yazar Metin Hara, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.
Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Uyar ile sevgili olmasından sonra adı şarkıcı Simge Sağın ile aşk dedikodularına karışan Metin Hara, kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak alışveriş turuna devam etti. Uzun süre mağazaları gezip alışveriş yapan Hara, akşam saatlerinde İstinyePark'tan ayrıldı.