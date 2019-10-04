Metin Hara’nın  alışveriş turu

Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Uyar ile sevgili olmasından sonra adı şarkıcı Simge Sağın ile aşk dedikodularına karışan Metin Hara, kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak alışveriş turuna devam etti. Uzun süre mağazaları gezip alışveriş yapan Hara, akşam saatlerinde İstinyePark'tan ayrıldı.