Metin Şentürk palto aldı

Metin Şentürk, alışveriş yaptığı mağazanın çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Palto almak için alışverişe geldiğini söyleyen şarkıcı, "Havalar tam soğumadan bir palto alalım dedim. Geldik, aldık, gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Ekranların fenomen dizisi 'Seksenler'e transfer olan Şentürk, "Diziye başladım, önümüzdeki cuma ilk bölümüm ekrana gelecek, aman muhakkak izleyin." dedi.

Kısa süre kaldığı alışveriş merkezinden özel aracıyla ayrılan Metin Şentürk, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.