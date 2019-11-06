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06.11.2019 - 12:20 |

Metin Şentürk palto aldı

Şarkıcı Metin Şentürk, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Metin Şentürk palto aldı

Metin Şentürk, alışveriş yaptığı mağazanın çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Palto almak için alışverişe geldiğini söyleyen şarkıcı, "Havalar tam soğumadan bir palto alalım dedim. Geldik, aldık, gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Ekranların fenomen dizisi 'Seksenler'e transfer olan Şentürk, "Diziye başladım, önümüzdeki cuma ilk bölümüm ekrana gelecek, aman muhakkak izleyin." dedi.

Kısa süre kaldığı alışveriş merkezinden özel aracıyla ayrılan Metin Şentürk, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

6 Kasım 2019 Magazin Bülteni6 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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