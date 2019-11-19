Metroda arya söyleyen Hakan Aysev: Ben de olsam korkardım

Los Angeles’ta evsiz bir kadın metroda arya söylemiş, performansı sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı. CNN Türk benzer bir deneyi İstanbul metrosunda gerçekleştirdi.

Bunun için opera sanatçısı Hakan Aysev makyajla 85 yaşındaki bir adama dönüştürüldü. Ardından metroya bindi ve yüksek sesle arya söylemeye başladı. Yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. Kimi korktu kimi şaşırdı.

"Bazı yolcular sesimi duyunca korktu"

Aralarında cep telefonuyla kayıt yapanlar da vardı. Hakan Aysev deney bittiğinde şunları söyledi:

“Bazı yolcular sesimi duyunca korktu, ama son derece haklılar. Ben de olsam çok korkardım. Yüzlerindeki şaşkın ifade gayet normal.”