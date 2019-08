Mezarından taş çaldılar

The Guardian’ın haberine göre cumartesi günü mezarı ziyaret eden bir Joy Division hayranı, çiçeklerin üzerine bırakıldığı taşın yerinde olmadığını fark etti. Ayrıca mezar yetkilileri, hırsızın Curtis’in adının ölüm tarihinin ve grubun hit şarkılarından biri olan “Love Will Tear Us Apart” sözlerinin yazdığı mezar taşını da çalmaya çalışmış olduğunu belirtti. Aynı yazıya sahip orijinal taş, 2008 yılında da çalınmıştı. Son yıllarında epilepsi ve depresyonla mücadele eden Curtis, 1980 yılında hayatına son vermişti. l