Mezun oldular

Horizon Group kurucusu, TBS Tarabya İngiliz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin ve eşi Emel Hanım’ın ev sahipliğini yaptığı etkinliğe, iş, siyaset ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater’ın da yer aldığı törende öğrenciler, gaydacılar eşliğinde alana girdi. Öğrenciler, kep atma töreninden sonra DJ Mahmut Orhan’ın müzikleriyle eğlendi.