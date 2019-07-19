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19.07.2019 - 08:00

Mezun oldular

Birleşik Krallık Wessex Kontu Prens Edward’ın ziyaret ettiği TBS Tarabya İngiliz Okulları’nın mezuniyet töreni, Beyoğlu İngiltere Başkonsolosluğu’nda gerçekleşti.

Mezun oldular

Horizon Group kurucusu, TBS Tarabya İngiliz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin ve eşi Emel Hanım’ın ev sahipliğini yaptığı etkinliğe, iş, siyaset ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater’ın da yer aldığı törende öğrenciler, gaydacılar eşliğinde alana girdi. Öğrenciler, kep atma töreninden sonra DJ Mahmut Orhan’ın müzikleriyle eğlendi.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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