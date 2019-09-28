Midnight’tan unutulmayacak sergi

Uzun yıllar Bebek’te, dünyanın seçilmiş marka ve tasarımcılarını müşterileriyle buluşturan Midnight, Nikos Koulis için Tersane İstanbul’da çok özel bir sergi düzenledi. Tüm dünyada büyük ilgi gören tasarımcının yeni mücevher koleksiyonu ‘Feelings’, 600 yıllık hamam binasında, sıra dışı bir enstalasyonla sunuldu. Daniela İpekel ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergide, tasarımlar konukların beğenisini kazandı. Sadece bir akşam için düzenlenen organizasyonda yer alan tasarımlar, Midnight’ta görülebilecek. Etkinliğe; Aslı Soyak, Şeli Elaşvili, Aytül Fıraoğlu, Beste Yurttaş, Begüm Kıroğlu, Serdar Gülgün, Nina Sema Öger ve Zeynep Erol katıldı.