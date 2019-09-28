MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeMidnight’tan unutulmayacak sergi
28.09.2019 - 07:50 |

Midnight’tan unutulmayacak sergi

Uzun yıllar Bebek’te, dünyanın seçilmiş marka ve tasarımcılarını müşterileriyle buluşturan Midnight, Nikos Koulis için Tersane İstanbul’da çok özel bir sergi düzenledi.

Midnight’tan unutulmayacak sergi

Uzun yıllar Bebek’te, dünyanın seçilmiş marka ve tasarımcılarını müşterileriyle buluşturan Midnight, Nikos Koulis için Tersane İstanbul’da çok özel bir sergi düzenledi. Tüm dünyada büyük ilgi gören tasarımcının yeni mücevher koleksiyonu ‘Feelings’, 600 yıllık hamam binasında, sıra dışı bir enstalasyonla sunuldu. Daniela İpekel ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergide, tasarımlar konukların beğenisini kazandı. Sadece bir akşam için düzenlenen organizasyonda yer alan tasarımlar, Midnight’ta görülebilecek. Etkinliğe; Aslı Soyak, Şeli Elaşvili, Aytül Fıraoğlu, Beste Yurttaş, Begüm Kıroğlu, Serdar Gülgün, Nina Sema Öger ve Zeynep Erol katıldı.

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gururlandıran ödül

Gururlandıran ödül

Urla’dan renkli kareler

Urla’dan renkli kareler

‘Askıda Yemek’e destek

‘Askıda Yemek’e destek

Midnight’tan unutulmayacak sergi

Midnight’tan unutulmayacak sergi

Sıradaki Haber