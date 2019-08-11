11.08.2019 - 07:50
Mikonos'ta soyuldu!
Kardeşi Bella Hadid ve arkadaşlarıyla bir süredir Mikonos’ta tatil yapan Gigi Hadid’in, tuttukları evlerinin soyuldu.
24 yaşındaki süper model, “Instagram’dan göründüğü gibi değil. Mikonos’u kimseye tavsiye etmem. Paranızı başka yerde harcayın. Bir daha buraya dönmem” dedi.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.