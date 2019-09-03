Mikonos'taki çete Türk güzeli ağına düşürdü!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in de geçen aylarda hırsızlığa uğradığı Mikonos'ta, bu sezon yeni bir çete türedi.

Yunan ve İtalyan erkeklerinden oluşan çete; Nammos, Scorpios ve Buddha Bar gibi beach'leri mesken tutttu.

KENDİLERİNİ ZENGİN GÖSTEREREK...

Yakışıklı erkeklerle kızları ağına düşüren çete, kendilerini ultra zengin göstererek güzelleri tavladı.

Çete üyeleri, kızlara uyuşturucu vererek onların mahrem görüntülerini kaydetti.

Yunan polisinin operasyonu sonucu yakalanan çete üyelerinden üçü, detayları anlattı.

Bu yaz 100'den fazla kadını kandırıp 'mahrem görüntü ile fotoğraflarını çeken' çetenin ağına düşen isimlerden birinin ünlü bir Türk ailenin kızı olduğu ortaya çıktı.

''100 BİN EURO VERMEZSEN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLARIZ''

Çetenin "100 bin euro vermezsen görüntülerini yayınlarız" diyerek şantaj yaptığı sosyetiğin kim olduğu merak konusu...

ADANIN MÜDAVİMİ

Yunan basınına göre; çete üyeleri tarafından mahrem görüntüleri çekilen genç kadın, her yaz Mikonos'ta tatil yapıyor.

Çok ünlü bir ailenin kızı olan bu güzel, Scorpios ve Nammos gibi mekanlardan çıkmıyor. (TAKVİM)