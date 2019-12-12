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12.12.2019 - 07:50 |

MİLANO’DAN İSTANBUL’A

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, mücevher markası Pomellato’nun davetinde hem yeni yılı kutladı hem de tasarımları inceleme fırsatı buldu

MİLANO’DAN İSTANBUL’A

İkonik koleksiyonlarıyla dikkat çeken Milano’lu mücevher markası Pomellato, doğduğu yer olan Via Monte Napoleone’den ilhamla tasarlanan butiğinde yeni yıl daveti düzenledi. Maya Portakal Bitargil’in ev sahipliğindeki etkinliğe; Yağmur Ünal, Sanem Tezman, Melisa Mutlu, İpek Ayaydın Abdik, Melis Hatipoğlu, Sibel Yeşilova ve Duygu Çarmıklı katıldı.
Yaklaşan yeni yılın heyecanını yaşayan konuklar, markanın tasarımlarını yakından tanıma fırsatı buldu.
1967 yılında Milano’da kurulan Pomellato, markanın farklı disiplinlerden ve yaş gruplarından ilham veren gerçek kadınların rol aldığı ‘#PomellatoForWomen’ kampanyasıyla dikkat çekiyor.

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Cadde Yazarları

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