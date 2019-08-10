Miley Cyrus dans etti, Liam Hemsworth çekti

Miley Cyrus, oyuncu eşi Liam Hemsworth’la birlikte İtalya’da tatilde. Miley dün deniz kenarında dans ederken, eşi tarafından çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Beyaz bikinisi ile cesur bir dansa imza atan 26 yaşındaki popçunun görüntüsü 3 milyon izlendi.