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10.08.2019 - 10:30

Miley Cyrus dans etti, Liam Hemsworth çekti

Miley Cyrus, eşi Liam Hemsworth ile birlikte İtalya'da tatilin tadını çıkarıyor. Çılgın hareketleriyle bilinen dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı, deniz kenarında yaptığı dansla dikkat çekti.

Miley Cyrus dans etti, Liam Hemsworth çekti

Miley Cyrus, oyuncu eşi Liam Hemsworth’la birlikte İtalya’da tatilde. Miley dün deniz kenarında dans ederken, eşi tarafından çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Beyaz bikinisi ile cesur bir dansa imza atan 26 yaşındaki popçunun görüntüsü 3 milyon izlendi.

Miley Cyrus dans etti, Liam Hemsworth çekti

10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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