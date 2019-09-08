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08.09.2019 - 07:50| MESUT YILMAZ

Milli Takım’ımız Balkan şampiyonu oldu!

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından, Kemer Country Club’da düzenlenen 2019 Yılı Engel Atlama Balkan Şampiyonası’nda, Usta Biniciler kategorisinde Milli Takım’ımız, şampiyon oldu

Milli Takım’ımız Balkan şampiyonu oldu!

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından, Kemer Country Club’da düzenlenen 2019 Yılı Engel Atlama Balkan Şampiyonası’nın ikinci gününde, Qatar Airways sponsorluğunda koşulan Usta Biniciler Takım Şampiyonası’nda; Hasan Şentürk, Sencer Can, Oğuz Dalmış ve Hüsnü Dinç’ten oluşan Milli Takım’ımız, şampiyon oldu. Balkan Şampiyonası Engel Atlama Yarışmaları, Qatar Airways Ustalar Bireysel Kupası’nı da Condino 29 isimli atıyla, Hasan Şentürk kazandı.

Milli Takım’ımız Balkan şampiyonu oldu

Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’ın Milli Takımları’nın katılımıyla, dünyanın önemli 145 sporcusu ve 147 atın yarıştığı turnuva, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Müsabakada usta binicilerden oluşan takımlar, 140 cm. yükseklikte yarıştı. Ödül töreninde ise, Qatar Airways Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun ve Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Koru Sigorta, Qatar Airways ile Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenen yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan... Bu önemli yarışmaların medya sponsorluğunu ise her organizasyonda olduğu gibi Demirören Medya üstlendi.

Milli Takım’ımız Balkan şampiyonu oldu

 

7 Eylül 2019 Magazin Bülteni7 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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