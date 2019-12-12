12.12.2019 - 10:17 |
Mine Tugay süper minisiyle şov yaptı
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, Instagram hesabını oldukça aktif kullanıyor. Cesur pozlarıyla adında sıkça söz ettiren güzel oyuncu bu kez de ne kadar esnek olduğunu gözler önüne serdi.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan isimlerin başında gelen Mine Tugay, paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Güzelliğiyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar alan oyuncu, son olarak esnek bir vücudu olduğunu gözler önüne serdi.
'Bazı günler' notunu düştüğü karede bacağını başının hizasına kaldıran Tugay, süper mini elbisesiyle yaptığı hareketle dikkat çekti.