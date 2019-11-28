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28.11.2019 - 09:04 |

Mine Tugay'dan cesur pencere pozu

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde rol alan Mine Tugay, pencere pozunu Instagram'dan paylaştı. Cesur pozuyla sosyal medyayı sallayan Tugay'ın gönderisine çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Mine Tugay'dan cesur pencere pozu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili karesiyle gündem olan oyuncu bu kez de pencere kenarında çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. 

Cesur pozlarıyla çok konuşulan Mine Tugay'ın iddialı paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Mine Tugaydan cesur pencere pozu

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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