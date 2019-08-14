Minik adaşından Sıla'ya hediye

Açık hava konserlerine devam eden Sıla'nın dördüncü durağı İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Çeşme Anfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluşan Sıla, şarkıları, enerjisi ve hiç düşmeyen temposuyla yaklaşık üç saat sahnede kaldı.

Uzun yıllar İzmir'de yaşayan ve lise sonrası İstanbul'a taşınan Sıla, kentte bulunmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu söyledi.

Konserin ilk bölümünde sahnede pembe bir kıyafet tercih eden Sıla, ikinci yarıda ise beyaz ve yeşil elbisesini renkli bir taçla tamamladı. Sıla'yı Çeşme'de dinlemeye gelenler arasında oyuncu Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı da yer aldı.

MİNİK HAYRANINI SEVİNDİRDİ

Konser esnasında bir dinleyici, sahneye yaklaşarak Sıla'ya, "Benim kızımın adı da Sıla ve sizi çok seviyor. Size bir hediye hazırlamış vermek istiyor" dedi. Bunun üzerine Sıla, minik adaşını sahneye davet etti. Küçük hayranı, Sıla'ya bir kolye hediye etti. Kolyeyi alan Sıla, hayranına teşekkür ettikten sonra onu sahneye oturttu ve konserine devam etti. Konsere ara veren Sıla, minik hayranını da kulise götürdü ve orada birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.