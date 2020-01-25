25.01.2020 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Minik Serçe bıkmış
Yıldız Tilbe, Sezen Aksu’yla düet yapacağı iddialarını yalanladı.
Şarkıcı, “Öyle bir proje yok çünkü onun vakti yok. Kendisi, ‘Bu işi yapmak istemiyorum, artık bıktım’ dedi. Ben de kimseyle düet düşünmüyorum. Bu dönem televizyon programı hayalim var” diye konuştu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.