Minik Serçe'den İvana Sert'e büyük jest

Yaz başından bu yana şarkıcılığa soyunan ve Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" şarkısını yorumlamasıyla çok eleştirilen İvana Sert, Minik Serçe'den yeni bir parça aldı.

Sert “Ahmet Kaya, Ezhel, Kazancı Bedih’ten sonra Sezen Aksu’dan şarkı aldım. Esas şimdi görün” dedi.

İvana Sert, imalat hatası pozunu da Sezen Aksu'nun stüdyosunda seslendirmişti.