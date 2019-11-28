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28.11.2019 - 10:29 |

Minik Serçe'den İvana Sert'e büyük jest

'İmalat hatası' şarkısıyla müzik dünyasına adım atan ve söylediği şarkılarla bol bol eleştiri alan İvana Sert'e, Sezen Aksu'dan destek geldi.

Minik Serçe'den İvana Sert'e büyük jest

Yaz başından bu yana şarkıcılığa soyunan ve Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" şarkısını yorumlamasıyla çok eleştirilen İvana Sert, Minik Serçe'den yeni bir parça aldı.

Sert “Ahmet Kaya, Ezhel, Kazancı Bedih’ten sonra Sezen Aksu’dan şarkı aldım. Esas şimdi görün” dedi.

Minik Serçeden İvana Serte büyük jest

İvana Sert, imalat hatası pozunu da Sezen Aksu'nun stüdyosunda seslendirmişti.

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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