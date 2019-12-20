Miniklere umut oldu

Azra Akın, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda doğan 40 çocuğu, günübirlik dışarı çıkardı. Oyuncu, “Bu çocuklar hepimizin... Ne olursa olsun sağlıklı büyümek onların da hakkı. Anne-babaları cezaevinde olduğu için hiçbir yavruyu görmezden gelemeyiz. Anneleriyle büyümek zorundalarsa, dışardaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanımız rahat etsin” diye konuştu.

Gündelik telaşlar içinde unuttuğumuz miniklerin ve annelerin varlığına dikkat çekmek adına böyle bir sosyal sorumluluk projesine katıldığını anlatan Akın, “Sormak istiyorum, bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları ve eğitimleri gibi konularda her şey yolunda mı? Psikolojileri nasıl? Sağlıklı şartlarda büyümeyen her bir minik, vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır” dedi.