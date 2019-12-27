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27.12.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Miniklerin ‘Rafadan Tayfa’ heyecanı

TRT Çocuk’un sevilen yapımı ‘Rafadan Tayfa’, yeni bir animasyon filme imza attı.

Miniklerin ‘Rafadan Tayfa’ heyecanı

TRT Çocuk’un sevilen yapımı ‘Rafadan Tayfa’, yeni bir animasyon filme imza attı. Yapımcılığını İSF Studious’un üstlendiği ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’nin önceki akşam Torun Center’da galası gerçekleşti. Bugün vizyona girecek animasyon filmin galasına da ilgi büyüktü. Yapımcı-yönetmeni İsmail Fidan, “Ciddi bir lokasyon rekoruyla geliyor, inşallah gişeye de yansır. Dün Şanlıurfa’da inanılmaz bir kalabalık vardı ve çocuklar ‘Rafadan Tayfa’yla aynı heyecanı yaşadı. Onların mutluluğunu görünce, biz de ‘Çocuklara ulaşmışız’ dedik” şeklinde konuştu.

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