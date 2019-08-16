16.08.2019 - 07:50
‘Mirasımıza sahip çıkıyoruz’
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izin ve katkılarının yanı sıra Sabancı Vakfı’nın desteğiyle yürütülen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmalarında yeni dönem, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında başladı.
Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “2003 yılından beri desteklediğimiz Metropolis kazılarının bizim için ayrı bir yeri ve önemi var. Ana Tanrıça Kenti Metropolis’e, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Tarihe ışık tutmanın, günümüz insanının geçmişin yaşamıyla buluşmasını sağlamanın ve geleceğimize giden yolda da önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz” dedi.