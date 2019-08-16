MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde‘Mirasımıza sahip çıkıyoruz’
16.08.2019 - 07:50

‘Mirasımıza sahip çıkıyoruz’

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izin ve katkılarının yanı sıra Sabancı Vakfı’nın desteğiyle yürütülen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmalarında yeni dönem, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında başladı.

‘Mirasımıza sahip çıkıyoruz’

 Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “2003 yılından beri desteklediğimiz Metropolis kazılarının bizim için ayrı bir yeri ve önemi var. Ana Tanrıça Kenti Metropolis’e, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Tarihe ışık tutmanın, günümüz insanının geçmişin yaşamıyla buluşmasını sağlamanın ve geleceğimize giden yolda da önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz” dedi.


15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Güzelliğin önemi yok! Maymunu dahi oynarım'

'Güzelliğin önemi yok! Maymunu dahi oynarım'

'Sapyoseksüellik ve Deniz Akkaya'

'Sapyoseksüellik ve Deniz Akkaya'

Sahnede ustaları andı

Sahnede ustaları andı

Annesi yazdı, Maya imzaladı

Annesi yazdı, Maya imzaladı

Sıradaki Haber