Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “2003 yılından beri desteklediğimiz Metropolis kazılarının bizim için ayrı bir yeri ve önemi var. Ana Tanrıça Kenti Metropolis’e, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Tarihe ışık tutmanın, günümüz insanının geçmişin yaşamıyla buluşmasını sağlamanın ve geleceğimize giden yolda da önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz” dedi.





