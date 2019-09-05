Miray Daner sessizliğini bozdu

Kubilay Aka, sosyal medya üzerinden Miray Daner ile 2,5 yıllık ilişkilerinin bittiğini duyurmuştu: Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. İlişkimizin sonuna kadar o güzel gözlerden başka göze bakmadım, bu yüzden de ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşça kal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın.

Hayranları ayrılığın şokunu atlatamamışken, birkaç saat sonra Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek’in samimi bir şekilde çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmıştı. Altınbilek, aşk iddialarına, "Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Herkes yorum yapıyor zaten" cevabını vermişti.

ALTINBİLEK-AKA AŞKI DA BİTTİ!

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Hilal Altınbilek'e rol aldığı dizinin yapımcılarından "Özel hayatınla gündeme gelme" uyarısı geldi. Hal böyle olunca Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek aşkı bitti.

MİRAY DANER’DEN NİSPET!

Miray Daner ayrılık sonrası ilk defa sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncu, kalp emojili gülücükler saçan karesi ile adeta nispet yapar gibiydi. Bu fotoğraf, Daner'in hayranları tarafından 'aşk acısını atlattı' şeklinde yorumlandı.