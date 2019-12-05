Mirgün Cabas: Arkadakiler şikayetçi değildir Didem

Elle dergisinin yıl boyunca başarılarıyla ve özgün duruşlarıyla fark yaratan isimleri ödüllendirdiği tören, önceki akşam Tersane İstanbul’da düzenlendi.

Törenin sunucuları Mirgün Cabas ve Didem Soydan, podyum üzerinde sunum yaptıkları için seyircilerin bir kısmına sırtlarını dönmek zorunda kaldı. Didem Soydan gecenin ilerleyen dakikalarında “Biraz da bu tarafa dönelim” deyince, Mirgün Cabas şu yanıtı verdi:

“Ben de başta öyle düşünüyordum ama senin kıyafetini görünce arkadakiler pek şikayetçi değillerdir diye düşündüm.”