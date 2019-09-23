Misafirlerini ağırladı

Tiffany&Co Türkiye’nin temsilcisi Gökçe Atuk, Rusya Tiffany&Co’nun üst düzey yöneticileri Marina Levochka ve Aleksey Plotnikov’u, Emaar’da ağırladı. Vakko Patisserie’de kahve molası veren iş insanı ve misafirleri, daha sonra mağazaları dolaştı. Grup, AVM’den ayrılırken gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.