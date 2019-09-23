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HaberlerCaddeMisafirlerini ağırladı
23.09.2019 - 07:50 |

Misafirlerini ağırladı

Tiffany&Co Türkiye’nin temsilcisi Gökçe Atuk, Rusya Tiffany&Co’nun üst düzey yöneticileri Marina Levochka ve Aleksey Plotnikov’u, Emaar’da ağırladı.

Misafirlerini ağırladı

Tiffany&Co Türkiye’nin temsilcisi Gökçe Atuk, Rusya Tiffany&Co’nun üst düzey yöneticileri Marina Levochka ve Aleksey Plotnikov’u, Emaar’da ağırladı. Vakko Patisserie’de kahve molası veren iş insanı ve misafirleri, daha sonra mağazaları dolaştı. Grup, AVM’den ayrılırken gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikalılara FETÖ uyarısıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.
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