'Miss Americana' görücüye çıktı

ABD’li popçu Taylor Swift, önceki gün 2020 Sundance Film Festivali kapsamında ilk gösterimi yapılan ve kendi hayatının anlatıldığı ‘Miss Americana’ belgeselinin etkinliğine katıldı. 30 yaşındaki şarkıcı, 31 Ocak’ta Netflix’te yayınlanacak filmde, yeme bozukluğuyla ilgili yaşadıklarının yer alacağını söyledi. Daha önce, “Her yerde kendi fotoğraflarımı görmekten rahatsızlık duyuyordum. Göbeğim çok büyükmüş ve hamileymişim gibi görünüyordu” diye konuşan Swift, Variety dergisine şu açıklamaları yaptı:

“Yönetmenimiz Lana Wilson’ın hikayeyi anlatış şekli gerçek bir etki yaratacak. Ben sadece kendi hikayemi anlattım. 18 yaşımda ilk kez bir dergiye kapak olduğumda başlıkta ‘18’inde hamile mi?’ diye yazıyordu. Bu konuyu önceden de şimdi de konuşmaktan hazzetmiyorum. Ama filmde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Büyük baskı hissettiğim dönemden geçtim. Şimdiyse gerçekten mutluyum çünkü hepsi benim seçimlerim. Bu da büyük fark yarattı.”