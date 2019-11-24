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24.11.2019 - 07:50 |

MJ’İN HAYATI FİLM OLUYOR!

Popun Kralı Michael Jackson’ın biyografisi geliyor. 2009’da hayatını kaybeden yıldızın filmini, Graham King çekecek

MJ’İN HAYATI FİLM OLUYOR!

Başarıları kadar skandallarıyla da hem hayattayken hem de ölümünden sonra adından söz ettiren Popun Kralı Michael Jackson’ın hayatı, film oluyor. Biyografik eserin yapımcılığını, Freddie Mercury’nin hayatını anlatan Oscar’lı ‘Bohemian Rhapsody’nin yapımcısı Graham King üstlenecek. Senaryoyu üç Oscar adaylığı bulunan John Logan’ın yazacağı projenin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve 50 yaşında hayatını kaybeden Jackson’ı kimin canlandıracağı bilgisi henüz verilmedi. İzin almak üzere şarkıcının ailesiyle anlaştığı öğrenilen King, son olarak Bee Gees’in öyküsünün de film haklarını satın almıştı.

23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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