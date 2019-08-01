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01.08.2019 - 07:50

Moda Deniz Kulübü'nde Meltem Cumbul coşkusu

Cemiyet hayatının tanıdık simaları, Meltem Cumbul’un şarkılarıyla eğlendi.

Moda Deniz Kulübü'nde Meltem Cumbul coşkusu

Meltem Cumbul, önceki akşam Moda Deniz Kulübü’nde sahne aldı. Birçok sportif ve kültürel etkinliğe ev sahipliğe yapan kulüpte, Cumbul’un konserine üyeler yoğun ilgi gösterdi. Rezervasyonların günler öncesinden tamamlandığı etkinliğe, Teoman Taşpınar, İrem-Kemal Özatalay, Ömür Boz, Merih Gürkay-nak, Nur Evliyagil, Nihat Kavrakoğlu ve Fatih Özbay gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından tanıdık simalar katıldı.

Mekanın teras kısmında 23.00’te sahneye çıkan Cumbul, başarılı bir performans sergiledi. Oyuncu, gümüş rengi, derin sırt dekolteli kıyafetiyle de gece boyunca konuşuldu. Cumbul’un seslendirdiği ‘Haykıracak Nefesim’, ‘Bambaşka Biri’, ‘Değer Mi?’ ve ‘Yaz, Yaz, Yaz’ gibi tüm şarkılarına, konuklar eşlik etti.

1 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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