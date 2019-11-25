Modacı Suna Yurtalan'a bir haftada beş ödül

Modacı Suna Yurtalan, geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde; "Yılın En İyi Modacısı" ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde, birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına da teşekkür eden Yurtalan; "Bu ödülü bana layık gören ve organizasyonda emeği geçen herkese, yıllardır omuz omuza çalıştığım ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Dünyanın; çalışan, modern, günlük hayata, iş hayatına entegre olan kadınların katacağı renge ihtiyacı var. Aldığım tüm ödülleri annelerimize ve tüm kadınlarımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Setr-i Nur projesi ile dikkat çeken Suna Yurtalan, Azerbaycan'dan da bir ödül aldığını belirterek, törenden sonra havaalanına gideceğini belirtti.