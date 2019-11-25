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25.11.2019 - 17:39 |

Modacı Suna Yurtalan'a bir haftada beş ödül

Tesettür modasında ülkemizi dünyada temsil eden ve birçok ödül kazanan modacı Suna Yurtalan, bir haftada beş ödül kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Modacı Suna Yurtalan'a bir haftada beş ödül

Modacı Suna Yurtalan, geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde; "Yılın En İyi Modacısı" ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde, birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına da teşekkür eden Yurtalan; "Bu ödülü bana layık gören ve organizasyonda emeği geçen herkese, yıllardır omuz omuza çalıştığım ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Dünyanın; çalışan, modern, günlük hayata, iş hayatına entegre olan kadınların katacağı renge ihtiyacı var.  Aldığım tüm ödülleri annelerimize ve tüm kadınlarımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Setr-i Nur projesi ile dikkat çeken Suna Yurtalan, Azerbaycan'dan da bir ödül aldığını belirterek, törenden sonra havaalanına gideceğini belirtti.

Modacı Suna Yurtalana bir haftada beş ödül

25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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