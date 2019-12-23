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23.12.2019 - 07:50 |

Modaya uydu

Betül Demir, önceki gece işletmeciliğini Ali Sayar’ın yaptığı Ulus Chin Chin Restaurant’ta sahne aldı.

Modaya uydu

Betül Demir, önceki gece işletmeciliğini Ali Sayar’ın yaptığı Ulus Chin Chin Restaurant’ta sahne aldı. Mavi pullu elbisesiyle izleyici karşısına çıkan şarkıcı, “2020’nin rengi buymuş. Ben de mavi giyerek erkenden modaya uydum. Hissediyorum bu yıl hepimize şans ve mutluluk getirecek” dedi.

 

Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.
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