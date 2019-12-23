Modaya uydu

Betül Demir, önceki gece işletmeciliğini Ali Sayar’ın yaptığı Ulus Chin Chin Restaurant’ta sahne aldı. Mavi pullu elbisesiyle izleyici karşısına çıkan şarkıcı, “2020’nin rengi buymuş. Ben de mavi giyerek erkenden modaya uydum. Hissediyorum bu yıl hepimize şans ve mutluluk getirecek” dedi.