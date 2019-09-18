‘Mooncake’e özel kutlama

Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan, her yıl sonbaharın gelişiyle ayın en parlak olduğu ilk dolunayda kutlanan Mooncake Festivali, Shangri-La Bosphorus İstanbul’un ev sahipliğinde yapıldı. Çin-Kanton Mutfağı’nın İstanbul’daki tek adresi Shang Palace’taki öğle yemeğine; Berna Sağlam Naipoğlu, Demet Şener Küpeli, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Füsun Kuran, Dr. Özlem Saraçaydın ve Ruken Mızraklı katıldı. Menü, şef Cheng Lu tarafından festival kutlamasına özel olarak hazırlandı. Etkinlik sonunda, geleneklere uygun olarak konuklara her biri birbirinden farklı lezzette, dörtlü Mooncake armağan edildi.