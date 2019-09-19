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19.09.2019 - 07:50 |

Moonlight görücüye çıktı

Akademisyen Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül’ün kreatif direktörlüğünde hayat bulan ‘Moonlight’, özel bir davetle tanıtıldı.

Moonlight görücüye çıktı

Akademisyen Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül’ün kreatif direktörlüğünde hayat bulan ‘Moonlight’, özel bir davetle tanıtıldı. Kapalıçarşı mücevherat geleneğinin modernize edilerek, genç kuşaklara aktarılmasını amaçlayan Mevaris mücevherlerinin ikinci koleksiyonunun tanıtımına, Aslı Bayraktaroğlu, Güllü Aybar, Ayşegül Toplusoy, Sitare Kalyoncuoğlu, Emel Ayaydın, Pınar Talay Ayaydın, Burcu Ekinci ve Yelda Tiftik’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. ‘Moonlight’ta, her kadim gelenekte ve kültürde yeri olan, yeni başlangıçların habercisi sayılan ‘yeni ay’ motifinden ilham alındı. Koleksiyon, konukların beğenisini kazandı.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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