‘Mor Çiçekler’ için buluştular

SCCI Başkanı Hebah Al Matrook ile kurucu üye ve başkan yardımcısı Mina Argün’ün ev sahipliğini yaptığı geceden elde edilen gelir, şiddet mağduru kadınlara yardım amaçlı ‘Mor Çiçekler’e bağışlandı. İngiliz Konsolosluğu’ndaki etkinliğe; Buket Taşdelen, İsmet Alpagut, Serra Taşkent, Berna Arıoğlu, Ayşe Slevogt ve İnci Gazioğlu gibi cemiyet hayatından tanıdık simalar katıldı.