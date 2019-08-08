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HaberlerCaddeMor ve Ötesi'nden Bodrum'da senfoni gece
08.08.2019 - 17:40

Mor ve Ötesi'nden Bodrum'da senfoni gece

Senfonik konseriyle beğeni toplayan rock grubu Mor ve Ötesi, dinleyicisi ile Bodrum Antik Tiyatro’da buluştu.

Mor ve Ötesi'nden Bodrum'da senfoni gece

Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu’nun eşlik ettiği Mor ve Ötesi konserinde; grup üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı, 16 şarkılık senfonik repertuarları ile dinleyicilerine farklı bir deneyim yaşattı.

Konserde ‘Deli’, ‘Oyunbozan’, ‘Cambaz’, ‘Araf’ ve ‘Bir Derdim Var’ gibi sözü ve müziği kendilerine ait şarkıları seslendiren gruba, Antik Tiyatro’yu dolduran binlerce kişi de hep bir ağızdan eşlik etti.

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