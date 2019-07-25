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25.07.2019 - 06:50

Moral tatili

Yoğun ve zor bir dönem geçiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, gözlerden uzak bir tatil için rotayı Yunanistan’ın Leros Adası’na çevirdi.

Moral tatili

Kıvanç Tatlıtuğ, babası Ali Cengiz Dizer’i geçtiğimiz ay kaybeden eşi Başak Dizer’i moral tatiline çıkardı. Bodrum’daki evlerine gelen çift, önceki gün Yalıkavak Marina’da objektiflere takıldı. Zor günler geçiren eşini bir an olsun yalnız bırakmayan oyuncu, yakıt aldıktan sonra rotayı Yunan Adaları’na doğru çevirdi.

Teknesinde İngiltere’den gelen arkadaşlarını ağırlayan ikili, yeni aldıkları minik köpeği bir an olsun kucaklarıdan indirmedi. Bir ara baş başa kalan çift, uzun süre sohbet etti. Leros Adası’na doğru yola çıkan grup, orada 4-5 gün kaldıktan sonra Bodrum’a dönecek. Teknelerini bağlayan çift, işlerin nedeniyle hemen İstanbul’a dönecek.

25 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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