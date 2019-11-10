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10.11.2019 - 07:50 |

Motive etti

Gisele Bundchen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve yazdığı motivasyon notuyla dikkat çekti.

Motive etti

Model, karenin altına, “Her gün, fark etsek de etmesek de, kendimizi güçlendirecek ya da korkutacak hikayeler anlatırız. Eğer bir şeyler yolunda gitmezse, kendimize ya yeterince iyi olmadığımızı ve zaten hiçbir şeyin işe yaramadığını ya da daha iyisi olacağı için güçlü kalmamız ve öğrenmemiz gerektiğini anlatırız. Kendinizin en büyük destekçisi olun. İstediğiniz insan olmanıza yardımcı hikayeler anlatın” diye yazdı.

9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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