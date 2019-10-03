03.10.2019 - 12:13 |
Mr. Jade okula laboratuvar yaptırdı
Yurtdışında ünlenen ve müzik çalışmalarına yaklaşık bir yıldır Türkiye’de devam eden Mr. Jade, yaptığı hayır işleriyle de adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, son olarak Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir okulun fen laboratuvarının yapımını üstlendi.
Körfez-Yarımca’nın Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan Yarımca Ortaokulu'nun bir velisi olan Erkan Canpolat, okulun fen laboratuvarı ihtiyacı için akrabası Mr. Jade’ye (Özkan Şen) ulaştı. Yardımseverliğiyle bilinen şarkıcı, gönderdiği yardımla laboratuvarın yaptırılmasını sağladı.
MÜDÜRDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Mr. Jade, daha sonra okulu ziyaret ederek fen laboratuvarını gezdi. Laboratuvarın girişine adının yazıldığını görünce çok mutlu olan şarkıcı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Okul müdürü Alparslan Dalkılıç, yaptığı yardım nedeniyle sanatçıya teşekkür plaketi verdi. Plaketin takdimi sırasında Mr. Jade’nin menajeri ve yapımcısı Fatih Aksoylu, yardımı temin eden veli Erkan Canpolat ve yerel sanatçı Velican Kaya da okulda hazır bulundu.