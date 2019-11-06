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06.11.2019 - 11:55 |

Mr. Jade oyuncu oluyor

İş insanı ve şarkıcı Mr. Jade, teklifler üzerine oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Sanatçı, sürpriz bir projeyle seyirci karşısına çıkacak.

Mr. Jade oyuncu oluyor

Müzik çalışmalarıyla yurt dışında ünlenen ve kariyerine artık Türkiye’de devam eden Mr. Jade, oyunculuğa yeşil ışık yaktı.

Son dönemde sinema ve dizi yapımcılarının radarına giren ünlü isim, sürpriz bir projeyle sevenlerini şaşırtmak istiyor. Henüz rol alacağı proje belli olmayan Mr. Jade, şimdilik teklifleri değerlendiriyor.

6 Kasım 2019 Magazin Bülteni6 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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