Mr. Jade oyuncu oluyor

Müzik çalışmalarıyla yurt dışında ünlenen ve kariyerine artık Türkiye’de devam eden Mr. Jade, oyunculuğa yeşil ışık yaktı.

Son dönemde sinema ve dizi yapımcılarının radarına giren ünlü isim, sürpriz bir projeyle sevenlerini şaşırtmak istiyor. Henüz rol alacağı proje belli olmayan Mr. Jade, şimdilik teklifleri değerlendiriyor.