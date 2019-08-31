Muazzez Ersoy'a tarhana ve turşu hediye etti

Kütahya Simav’da yaşayan Gülhan Özgür, 30 yıldır hayranı olduğu Muazzez Ersoy’u ilk kez yakından gördü. Simav Belediyesi'nin katkılarıyla Ersoy'la buluşan, sarılan ve gözyaşlarını tutamayan Gülhan Özgür, sanatçıya kendi yaptığı tarhana, turşu ve reçellerden hediye etti.

Sahnede duygu dolu dakikalar yaşanırken; Ersoy "Kış ayında vazgeçilmezim tarhana çorbasıdır. Bir de turşuların acı çıkarsa değme keyfime” sözleriyle, tarhana ve turşu için teşekkür etti.