31.08.2019 - 17:51
Muazzez Ersoy'a tarhana ve turşu hediye etti
Simav Belediyesi tarafından düzenlenen 87. Simav Geleneksel Turizm ve Ticaret Panayırı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Muazzez Ersoy’un muhteşem konserine ev sahipliği yaptı. Sanatçı, 30 bin kişinin katıldığı konsere; şarkıları, enerjisi ve naifliğiyle damga vurdu.
Kütahya Simav’da yaşayan Gülhan Özgür, 30 yıldır hayranı olduğu Muazzez Ersoy’u ilk kez yakından gördü. Simav Belediyesi'nin katkılarıyla Ersoy'la buluşan, sarılan ve gözyaşlarını tutamayan Gülhan Özgür, sanatçıya kendi yaptığı tarhana, turşu ve reçellerden hediye etti.
Sahnede duygu dolu dakikalar yaşanırken; Ersoy "Kış ayında vazgeçilmezim tarhana çorbasıdır. Bir de turşuların acı çıkarsa değme keyfime” sözleriyle, tarhana ve turşu için teşekkür etti.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.