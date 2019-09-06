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06.09.2019 - 12:16

Muazzez Ersoy'dan Harbiye Açıkhava açıklaması

Türk müziğinin öncü isimlerinden Muazzez Ersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Muazzez Ersoy'dan Harbiye Açıkhava açıklaması

Alışveriş turuna çıkan Muazzez Ersoy, geçtiğimiz gün uzun bir aradan sonra sahne aldığı Harbiye Açıkhava konseri hakkında konuştu. Usta sanatçı, "Uzun yıllar sonra Harbiye’de konser vermek beni çok mutlu etti. İnşallah devamı da olacak. Yeni şarkıcıların Harbiye’de konser vermesini asla yadırgamıyorum. Harbiye’de konser vermek, her sanatçı için güzel bir deneyim" dedi.

Muazzez Ersoy, yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendisini almaya gelen araçla ayrıldı.

    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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