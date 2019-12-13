'Mucize 2 Aşk' filmini ilk hafta kaç kişi izledi?

Boxoffice Türkiye verilerine göre; 'Mucize 2 Aşk', 6-12 Aralık haftasında gişenin zirvesinde yer aldı. 855 salonda gösterilen Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi, 7 günde 12 milyon 682 bin 808 TL hasılat elde etti.

6 Aralık'ta vizyona giren yapım, ilk haftasında 716 bin 752 kişiyi sinema salonlarına çekti. İlk sırada yer alan devam filmi, en yakın rakibine yaklaşık 400 bin fark attı.