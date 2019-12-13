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13.12.2019 - 17:26 |

'Mucize 2 Aşk' filmini ilk hafta kaç kişi izledi?

Mahsun Kırmızıgül'ün hem senaryosunu yazdığı, hem yönetmen koltuğunda oturduğu, hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Mucize 2 Aşk' filminin ilk hafta gişesi belli oldu.

'Mucize 2 Aşk' filmini ilk hafta kaç kişi izledi?

Boxoffice Türkiye verilerine göre; 'Mucize 2 Aşk', 6-12 Aralık haftasında gişenin zirvesinde yer aldı. 855 salonda gösterilen Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi, 7 günde 12 milyon 682 bin 808 TL hasılat elde etti.

6 Aralık'ta vizyona giren yapım, ilk haftasında 716 bin 752 kişiyi sinema salonlarına çekti. İlk sırada yer alan devam filmi, en yakın rakibine yaklaşık 400 bin fark attı.

    13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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