‘Mucize 2: Aşk’ görücüye çıktı

Başrollerini Fikret Kuşkan, Mert Turak ve Sera Tokdemir’in oynadığı, Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘Mucize 2: Aşk’ın galası, önceki akşam Uniq Hall’de gerçekleşti. Gösterime Kırmızıgül ve tüm oyuncu kadrosuyla aralarında Orhan Gencebay, Sevim Emre, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Oktay Kaynarca, Kubat, Burak Kut, Olgun Şimşek, Funda Arar, İsmail Hacısalihoğlu,Emre Kınay, Emel Müftüoğlu, Timur Savcı, Burak Sağyaşar, Güneri Cıvaoğlu ve Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Gözyaşlarının sel olduğu gösterimin sonunda konuklar, ekibi uzun süre ayakta alkışladı. Filmde 140’ın üzerinde down sendromlu kişiye yer veren Kırmızıgül, “Bu insanlar kusurlu, engelli, sakat ya da özürlü değil; özel insanlar. Zaten bu film de bizim için bir sosyal sorumluluk projesi. Bazen yüreğiniz acıyacak, gözleriniz dolacak ama en önemlisi, düşüneceksiniz. Biz bunu vadediyoruz” dedi.

‘Söz seyircide’

Oğlu Mahmut ve eşi Ece ile poz veren Kırmızıgül, heyecanlı olduğunu söyleyerek, “3.5 yıllık maraton benim için sona eriyor. Söz bundan sonra seyircide ve dostlarımda...” şeklinde konuştu.

‘Güçlü kadın hikayesi’

Biran Damla Yılmaz, “Çok güçlü bir kadın ve aşk hikayesi çıkardık. Biz sizi mucizelerin dünyasına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Görünmez sevgili

Galaya yalnız katılan Cem Yılmaz, kırmızı halıda poz verirken sağ kolunu açıp, “Gel hayatım” esprisiyle, güldürdü.

‘Mahsun enteresan biri’

Yılmaz Erdoğan, “Hepimiz iyi arkadaşlarız. Birbirimize böyle günlerde destek vermemiz çok güzel. İnşallah hep böyle devam ederiz. Mahsun çok enteresan biri. Her filmde biraz daha gelişme kaydeden, çok önemli işler yapıyor” diye konuştu.

‘Büyük deneyim’

Filmde ‘Aziz’ karakterini canlandıran Mert Turak, “Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Ali Sürmeli, Ayda Aksel, Şenay Gürler ile çalışma fırsatı buldum. Çok büyük bir deneyim oldu” dedi.